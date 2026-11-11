பம்பை ஆற்றின் பிரிவு வாய்க்கால் உடைப்பு: சீரமைக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
பம்பை ஆற்றின் பிரிவு வாய்க்கால் உடைப்பு: சீரமைக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:36 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:30 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே பம்பை ஆறு பிரிவு வாய்க்கால் உடைப்பை சீரமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் வழியாக செல்லும் தென்பெண்ணை ஆற்றில், திருக்கோவினலுார் அணைக்கட்டிலிருந்து பிரியும் பம்பை வாய்க்கால் ஆற்காடு, கூடலுார், விழுப்புரம் அடுத்த கல்பட்டு, மாம்பழப்பட்டு, கருங்காலிப்பட்டு, காங்கியனுார், பொய்யப்பாக்கம் வழியாக, புதுச்சேரி மாநிலம் வாதானுார் வரை செல்கிறது.
இந்த பம்பை வாய்க்கால், கடந்த 2024ம் ஆண்டு பெஞ்சல் புயலிலின்போது ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் பல இடங்களில் சேதமடைந்தது. இடையே உள்ள சிறு அணைக்கட்டுக்களும் உடைந்தன.
இதில், விழுப்புரம் அடுத்த அய்யங்கோவில்பட்டு பகுதியில் உள்ள பம்பை ஆறு வாய்க்கால் அணைக்கட்டும் சேதமடைந்தது.
குறிப்பாக, அணைக்கட்டிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பொய்யப்பாக்கம் பிரிவு வாய்க்கால் முகப்பில் உள்ள கான்கிரீட் வாய்க்கால் கட்டமைப்புகள் உடைந்து வீணாகியுள்ளது.
இதனால், பம்பை ஆற்றின் மழை வெள்ள நீர், வாய்க்கால் வழியாக ஏரிகளுக்குச்செல்ல வழியில்லாமலும், அணைக்கட்டிலும் தண்ணீர் தேங்காத நிலை உள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறுகையில், 'பம்பை ஆறு வாய்க்காலின் பெரும்பகுதி, பெஞ்சல் புயலில் சேதமடைந்து சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது. பொய்யப்பாக்கம் வாய்க்கால் கட்டமைப்பு உடைந்துள்ளதால் கிராம ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் செல்ல வழியின்றி உள்ளது.
நிலத்தடி நீர் ஆதாரம் பாதித்துள்ளதால், உடைந்த வாய்க்கால் கட்டமைப்புகளை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டும். அணைக்கட்டினையும் புதுப்பிக்க வேண்டும் என அரசுக்கு தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகிறோம்' என்றனர்.