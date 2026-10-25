/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மகள் மாயம் தந்தை புகார்
UPDATED : அக் 07, 2026 01:26 PM
ADDED : அக் 07, 2026 01:26 AM
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திருவெண்ணெய்நல்லுார்: மகளை காணவில்லை என தந்தை போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
திருவெண்ணெய்நல்லுார், காந்திக்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சங்கர் மகள் சங்கீதா, 17; திருவெண்ணெய்நல்லுார் கலைக்கல்லூரியில் பி.காம்., முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.
இந்நிலையில் கடந்த 1ம் தேதி காலை 11:00 மணிக்கு கல்லுாரிக்கு சென்று வருவதாக வீட்டிலிருந்து சென்றவர் அதன் பிறகு வீடு திரும்பவில்லை.
இது குறித்து புகாரின் பேரில் திருவெண்ணெய்நல்லுார் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.