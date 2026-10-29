/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/தந்தை, மகள் மாயம் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : அக் 28, 2026 05:30 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் தந்தை, மகள் காணாமல் போனது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த திருப்பாச்சனுாரைச் சேர்ந்தவர் ஸ்ரீராம், 27; விழுப்புரத்தில் ஓட்டல் வைத்துள்ளார். திருமணமாகி தமிழ், 26; என்ற மனைவியும், சிந்துஜா, 6; என்ற மகளும் உள்ளனர்.
நேற்று (அக்.,27) மாலை, விழுப்புரம் தனியார் பள்ளியில் படித்து வரும் தனது மகள் சிந்துஜாவை அழைத்து வருவதாக கூறிச்சென்ற ஸ்ரீராம் மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. மகளும் வீட்டிற்கு வரவில்லை.
இது குறித்த புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் டவுன் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.