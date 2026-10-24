வானுார் அருகே கார் மோதிய விபத்தில், தந்தையும் சாவு: தாய், தந்தை, மகன் மூவரின் உடல்களும் ஒரே இடத்தில் தகனம்
வானுார் அருகே கார் மோதிய விபத்தில், தந்தையும் சாவு: தாய், தந்தை, மகன் மூவரின் உடல்களும் ஒரே இடத்தில் தகனம்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:40 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:36 PM
வானுார்: புதுச்சேரி–திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலையில், கார் மோதிய விபத்தில் தாய், மகன் இறந்த நிலையில், அனுமதிக்கப்பட்ட தந்தையும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரி, குருமாம்பேட் பகுதியை சேர்ந்தவர் தமிழ்மணி, 42; பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்தகாரர். இவரது மனைவி குணவனிதா, 32; இந்த தம்பதிக்கு இரு பிள்ளைகள். இதில், மூத்த மகன் கீர்த்தன் குருபரன், 8; புதுச்சேரி தனியார் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில், 4ம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
கடந்த, 18ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளி விடுமுறை என்பதால், கீர்த்தன் குருபரனை, பெற்றோர், புதுச்சேரி–திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலையில் ஸ்கேட்டிங் பயிற்சிக்கு அழைத்து சென்றனர். இதில் கீர்த்தன் குருபரன் ஸ்கேட்டிங் செல்ல, தமிழ்மணியும், குணவனிதாவும் ஸ்கூட்டியில் பாதுகாப்புக்கு பின் தொடர்ந்தனர்.
பயிற்சி முடித்து விட்டு, இரும்பை சந்திப்பில், கீர்த்தன் குருபரனை இருவரும் ஸ்கூட்டியில் ஏற்ற முயன்றனர். அப்போது, திண்டிவனத்தில் இருந்து புதுச்சேரி நோக்கி வந்த காரைக்கால் பதிவெண் கொண்ட பலினோ கார், அவர்கள் மீது மோதியது.
இந்த விபத்தில், சம்பவ இடத்திலேயே குணவனிதா உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்த தமிழ்மணி, கீர்த்தன் குருபன் ஆகியோர் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அங்கு கீர்த்தன் குருபரன் கடந்த, 19ம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
மேலும், நேற்று அதிகாலை தமிழ்மணி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். விபத்தில் ஒரே குடுபம்பத்தை சேர்ந்த தாய், தந்தை மற்றும் மகன் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒரே இடத்தில் அடக்கம்
இந்த மூவரின் உடலையும், அவரது உறவினர்கள், நேற்று மாலை புதுச்சேரி அய்யங்குட்டிப்பாளையத்தில் உள்ள சுடுகாட்டில் தகனம் செய்தனர். தாய், தந்தையை இழந்து அவர்களது 5 வயது இளைய மகன் மட்டும் பரிதவித்து வருகிறார்.
5 தினங்களில் 5 பேர் பலி
புதுச்சேரி–திண்டிவனம் பைபாஸ் சாலையில், கேணிப்பட்டு சந்திப்பில் கடந்த, 17ம் தேதி கார் விபத்தில் திண்டிவனத்தை சேர்ந்த சரண்யா என்ற பெண் உயிரிழந்தார்.
மறுநாள் 18ம் தேதி ஸ்கேட்டிங் பயிற்சிக்கு வந்தவர்கள் மீது கார் மோதிய விபத்தில் அடுத்தடுத்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த தாய், தந்தை, மகன் மூவரும் இறந்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று அதிகாலை ஆண்டியார்பாளையம் சந்திப்பு அருகில், ரேஷன் கடை விற்பனையாளர் ரங்கசாமி என்பவர் மீது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். கடந்த, 5 தினங்களில், 3 இடங்களில் நடந்த தனித்தனி விபத்துக்களில், 2 பெண்கள் உட்பட, 5 பேர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.