/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மகன் மாயம் தந்தை புகார்
ADDED : அக் 20, 2026 08:58 PM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் விளையாட சென்ற மகனை காணவில்லை என தந்தை போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
விழுப்புரம், கே.கே., ரோடு, ராஜீவ்காந்தி நகரை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் மகன் சந்தோஷ்குமார்,13; இவர், இங்குள்ள அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் 9 ம் வகுப்பு படித்து வருகின்றார். இவர் நேற்று முன்தினம் தனது வீட்டிலிருந்து வெளியே விளையாட சென்றவர் மீண்டும் வரவில்லை. அவரை பெற்றோர் பல இடங்களில் தேடியும் காணவில்லை. சிறுவனின் தந்தை ராஜேந்திரன் புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் டவுன் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.