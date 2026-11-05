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பெண் தற்கொலை

பெண் தற்கொலை

ADDED : நவ 04, 2026 03:29 PM

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ADDED : நவ 04, 2026 03:29 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அடுத்த பொய்யப்பாக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கிருபாகரன், 35; இவரது மனைவி ரம்யா, 33; இவர்களுக்கு, கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணமானது.

குழந்தை இல்லாமல் இருந்ததால், அடிக்கடி குடித்துவிட்டு வந்து, கணவர் கிருபாகரன் மனைவியை திட்டியுள்ளதாக தெரிகிறது. விரக்தியடைந்த ரம்யா, நேற்று காலை வீட்டில் ஆளில்லாத நேரத்தில் மின் விசிறியில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

விழுப்புரம் டவுன் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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