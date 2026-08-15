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நடப்பு பருவத்திற்கான உரங்கள் இருப்பு விழுப்புரம் வேளாண் துறை தகவல் 

நடப்பு பருவத்திற்கான உரங்கள் இருப்பு விழுப்புரம் வேளாண் துறை தகவல் 

ADDED : ஆக 14, 2026 06:10 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:10 PM

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விழுப்புரம்: மாவட்டத்தில், நடப்பு பருவத்திற்கான உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக, வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது.

விழுப்புரம் வேளாண் இணை இயக்கநர் (பொறுப்பு) சுரேஷ் செய்திக்குறிப்பு:

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், விவசாயிகள் தற்போது நெல், மக்காச்சோளம், வேர்க்கடலை, உளுந்து, கரும்பு போன்ற பயிர்களை சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். இதற்கு தேவையான உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது யூரியா, 8123 மெட்ரிக் டன், டி.ஏ.பி., 2091 மெட்ரிக் டன், பொட்டாஷ், 1170 மெட்ரிக் டன், காம்ப்ளக்ஸ் 10,502 மெட்ரிக் டன், சூப்பர் பாஸ்பேட் 2037 மெட்ரிக் டன் ஆகியவை கூட்டுறவு வங்கிகளிலும், தனியார் உர விற்பனை நிலையங்களிலும் இருப்பு வைத்து, வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதனை விவசாயிகள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.

மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மொத்த மற்றும் சில்லரை உர விற்பனையாளர்கள், இந்த மானிய உரங்களை பிற மாவட்டத்திற்கு விற்பதோ அல்லது பிற மாவட்டத்திலிருந்து கொள்முதல் செய்வதோ கூடாது. ஆய்வின்போது அது கண்டறியப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதிகபட்ச விலைக்கு மேல் உரங்களை விற்றால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

உர இருப்பு பட்டியல், விலை போன்ற விவரங்களை வைத்து பராமரிக்க வேண்டும். விவசாயமல்லாத பயன்பாட்டு உரத்தை விற்பனை செய்தால், உரக்கட்டுப்பாட்டு ஆணைப்படி சட்டரீதியாக கடும் நடவடிக்கை எடுத்து, உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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