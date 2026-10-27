தைலாபுரத்தில் வயல் தின விழா

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ADDED : அக் 26, 2026 06:47 PM
வானுார்: தைலாபுரம் கிராமத்தில் வேர்க்கடலை பண்ணைப் பள்ளி பயிற்சிக்கான வயல் தின விழா நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் எத்திராஜ் தலைமை தாங்கினார். விவசாயிகளுக்கு புதிய வேர்க்கடலை ரகங்களின் செயல் திறன் குறித்து விவசாயி தனபால் ராஜ் வயலில் ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் வி.ஆர்.ஐ .10 ரகம் காரீப்பருவத்தில் செடிக்கு 20 முதல் 30 காய் பிடித்துள்ளது.
இந்த வேர்க்கடலை விதைப்பண்ணையாக பதிவு செய்யப்பட்டு, வேர்க்கடலை விதைகள் முழுதும் விவசாயிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வரும் கார்த்திகை பட்டத்தில் வனுார் வட்டாரத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது என உதவி இயக்குநர் தெரிவித்தார்.
விழாவில் துணை வேளாண்மை அலுவலர் செந்தில்குமார், உதவி வேளாண்மை அலுவலர் ராஜேஸ்வரி, ஆத்மா திட்ட அலுவலர்கள் கோவிந்தசாமி, சந்திரசேகர் மற்றும் 25 விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.