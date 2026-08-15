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கொசுவர்த்தி கம்பெனியில் தீ ரூ.10 லட்சம் பொருட்கள் சேதம்
கொசுவர்த்தி கம்பெனியில் தீ ரூ.10 லட்சம் பொருட்கள் சேதம்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
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செஞ்சி: செஞ்சி அருகே கொசுவர்த்தி கம்பெனியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சாம்பலானது.
புதுச்சேரியைச் சேர்ந்தவர் தர்மேந்திரபாபு. இவர், விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த கோணை கிராமத்தில் கொசுவர்த்தி தயாரிக்கும் கம்பெனி நடத்தி வருகிறார். மூன்று ஷிப்டுகளாக 180 பேர் வேலை செய்து வருகின்றனர்.
நேற்று முன் தினம் இரவு 60 பேர் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது கொசுவர்த்தி சேமிப்பு கிடங்கில் திடீரென தீ பிடித்து எரிந்தது. தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக வெளியேறினர்.
தகவல் அறிந்து வந்த செஞ்சி தீயணைப்பு நிலையத்தினர் தீயை அணைத்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இந்த தீ விபத்தில் 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சேதமானது.
அனந்தபுரம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.