பட்டாசு கடைகளில் அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பு தேவை: அனுமதி இல்லாத கடைகளால் விபத்து அபாயம்
பட்டாசு கடைகளில் அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பு தேவை: அனுமதி இல்லாத கடைகளால் விபத்து அபாயம்
ADDED : அக் 20, 2026 04:58 PM
–நமது நிருபர்–: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, விதிமீறும் மற்றும் உரிமம் பெறாத பட்டாசு கடைகளை கண்காணித்து, விபத்துக்களை தடுக்க கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை புத்தாடை அணிந்து, பட்டாசு வெடிப்பது வழக்கம். இதற்காக, தீபாவளியின்போது பட்டாசு கடைகள் புற்றீசல்கள்போன்று துவங்கப்படுகின்றது. இதற்காக அரசின் வெடிபொருள் உரிமம் பெற்று பட்டாசு கடைகள் வைக்கப்படுகிறது.
அப்படி, பட்டாசு தொழிற்கூடம், உரிமம் பெற்ற மற்றும் உரிமம் கோறும் பட்டாசு கடைகளில் வருவாய்த்துறை, தீயணைப்பு மற்றும் போலீசார் என தடையில்லா சான்று தரும் அதிகாரிகள் நேரில் களஆய்வு செய்வர். அப்போது, இருபுற வழிகள், புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒயர்கள், மணல் மூட்டைகள், தண்ணீர் தொட்டி போன்ற தீயணைப்பு சாதனங்கள் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
மேலும், சிகரெட், பீடி போன்ற எளிதில் தீப்பற்றும் பொருட்களை உபயோகிக்க கூடாது போன்ற விழிப்புணர்வு பதாகைகளை கடைகளுக்கு முன் பொருத்தியிருக்க வேண்டும்.
அப்படி இருந்தால் மட்டுமே பட்டாசு கடைக்கான உரிமம் வழங்கப்படும். இதன் மூலம் சேமிப்பு குடோன்கள், பட்டாசு கடைகளில் பெருமளவு விபத்துகள் தவிர்க்கப்படுகிறது. பட்டாசு கடைக்கு உரிமம் பெறாமல் விற்பனை செய்தல், சேமித்து வைத்தல் ஆகியன வெடிமருந்துச் சட்டத்தின்கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றம்.
ஆனால், ஆண்டுதோறும் தீபாவளிதோறும் விதிமுறைகளை மீறி அனுமதியின்றி புற்றீசல்போல் பட்டாசு கடைகள் திறக்கப்படுகின்றன. நகரம் மற்றும் கிராமங்களில் உள்ள பெட்டிக்கடைகள் உள்ளிட்ட கடைகளில் பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்படும். விழுப்புரம் நகராட்சியில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதுபோன்ற கடைகளில் தீ தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வைத்திருப்பது என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. உரிமம் பெறாத நபர்கள், பட்டாசுகளை வாங்கி வந்து, கிப்ட் பாக்ஸ் என்ற பெயரில், பெட்டி கடைகள், சாலையோரம் கடைகள் வைத்து விற்பனை செய்கின்றனர். இந்த பட்டாசு கடைகளில், எதிர்பாராத சூழ்நிலையில் விபத்து ஏற்பட்டால், பொதுமக்களின் உயிருக்கு ஆபத்தை உண்டாக்கும்.
எனவே, மாவட்டத்தில் விதி மீறும் பட்டாசு கடைகள் மற்றும் உரிமம் இல்லாத பட்டாசு கடைகளை கண்காணித்து விபத்தை தடுக்க கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.