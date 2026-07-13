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இ.எஸ்., கலைக் கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழா
இ.எஸ்., கலைக் கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழா
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:33 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் இ.எஸ்., கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் துவக்க விழா நடந்தது.
முதல்வர் லட்சுமணன், தலைமை தாங்கினார். கணினி அறிவியல் துறை தலைவர் சிவசங்கரி வரவேற்றார். தமிழ் துறை தலைவர் சுகுணா முன்னிலை வகித்தார். எழுத்தாளர் செங்குட்டுவன் சிறப்புரையாற்றினார்.
பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் பங்கேற்றனர். வணிகவியல் துறை தலைவர் ஆனந்தி நன்றி கூறினார்.