மீனவர் உடல் மாற்றி ஒப்படைப்பு கோட்டக்குப்பம் அருகே பரபரப்பு கோட்டக்குப்பம் அருகே திடீர் பரபரப்பு
மீனவர் உடல் மாற்றி ஒப்படைப்பு கோட்டக்குப்பம் அருகே பரபரப்பு கோட்டக்குப்பம் அருகே திடீர் பரபரப்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 03:23 AM
கோட்டக்குப்பம்: கோட்டக்குப்பம் அருகே கடலில் இறந்த மீனவரின் உடலுக்கு பதிலாக, வேறொரு அடையாளம் தெரியாத நபரின் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்து உறவினர்களிடம் ஒப்படைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், கோட்டக்குப்பம் அடுத்த சின்னமுதலியார் சாவடி மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த விநாயகம், 60; இவர், நேற்று முன்தினம் மீன்பிடிக்க சென்றபோது, கடலில் படகு கவிழ்ந்து உயிரிழந்தார். அதையடுத்து, அவரது உடல் கணபதி செட்டிக்குளம் பிம்ஸ் மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டது. அங் கு நேற்று, கோட்டக்குப்பம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணன், ஏட்டு சுப்ரமணியன் ஆகியோர் முன்னிலையில் விநாயகத்தின் உடல் பிரேத பரிசோதனை முடிந்து, உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. உடல் ஒப்படைத்த சான்றிதழ் போலீசார் சார்பில் உறவினர்களி டம் வழங்கப்பட்டது.
அதையடுத்து, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் உடல் சின்ன முதலியார்சாவடி குப்பத்தில் உள்ள விநாயகம் வீட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. அங்கு சடங்கு செய்வதற்காக முகத்தை திறந்து பார்த்தபோது, அது விநாயகத்தின் உடல் இல்லை என்பது தெரிந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த உறவினர்கள், இதுகுறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக வேறு நபரின் உடல் விநாயகம் வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், போலீசார் வந்து பார்த்தபோது, கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு புதுக்குப்பம் பகுதியில் இறந்த அடையாளம் தெரியாத நபரின் உடல் என்பது தெரியவந்தது.
உடன் போலீசார், அந்த உடலை பிம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு, மார்ச்சுவரியில் வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகம் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட் டது.
இறந்த மீனவரின் உடலுக்கு பதிலாக, அடையாளம் தெரியாத வேறு நபரின் உடலை பிரேதம் செய்து உறவினர்களிடம் ஒப்படைத்த சம்பவம், கோட்டக்குப்பம் மீனவ கிராமத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.