கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை

ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று மீன்வளத்துறை மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம், வங்கங்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகியுள்ளதால் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 65 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும் என தெரிவித்துள்ளனர்.
வங்கக் கடல் பகுதிகளில் 1ம் தேதி (நேற்று) முதல் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம். மீன்பிடி உபகரணங்களை பாதுகாப்பாக வைக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் உடனே கரைக்கு திரும்ப அனைத்து மீனவ கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்கள், மீன்பிடி விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் மற்றும் நாட்டுப்படகு உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர்கள் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.