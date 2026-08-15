/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ மீன்பிடி திருவிழா :பொதுமக்கள் உற்சாகம்
UPDATED : ஆக 13, 2026 05:44 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 05:40 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே நடந்த மீன்பிடி திருவிழாவில் 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் ஆர்வமுடன் கலந்துகொண்டு மீன் பிடித்தனர்.
கல்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள 200 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட பெரிய ஏரியில், ஆண்டுதோறும் பாரம்பரிய மீன்பிடி திருவிழா நடத்தப்படுகிறது.
அதன்படி, இந்தாண்டிற்கான மீன்பிடி திருவிழா, நேற்று காலை நடந்தது. இதில் கல்பட்டு, மாம்பழப்பட்டு, நத்தமேடு, ஒட்டங்காடுவெட்டி, ஏனாதிமங்கலம் உள்ளிட்ட, 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த நுாற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர். தாங்கள் கொண்டுவந்த வலைகள் மூலம் ஏரியில் இறங்கி போட்டி போட்டுக் கொண்டு மீன்களை பிடித்தனர்.
ஜிலேபி, விரால், கெண்டை மீன்களை பொதுமக்கள் அள்ளிச்சென்றனர்.