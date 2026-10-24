செஞ்சி-மேல் களவாய் சங்கராபரணி ஆற்றில் வெள்ளம்: 50 கிராம மக்களின் போக்குவரத்து பாதிக்கும் அபாயம்
செஞ்சி-மேல் களவாய் சங்கராபரணி ஆற்றில் வெள்ளம்: 50 கிராம மக்களின் போக்குவரத்து பாதிக்கும் அபாயம்
UPDATED : அக் 18, 2026 05:27 PM
ADDED : அக் 18, 2026 04:48 PM
செஞ்சி: செஞ்சி - மேல்களவாய் இடையே சங்கராபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் போக்குவரத்து துண்டிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
செஞ்சி - மேல்களவாய் இடையே சங்கராபரணி ஆற்றில் மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும் என 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அப்பகுதி கிராம மக்கள் கேட்டு வந்தனர்.
இதன் அடிப்படையில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ரூ. 23 கோடி மதிப்பில் மேம்பாலம் கட்டும் பணி துவங்கி நடந்து வருகிறது.
இதற்காக ஏற்கனவே இருந்த தரைப்பாலத்தை அகற்றிவிட்டு அதில் நான்கு சிமென்ட் குழாய்களை பதித்து தற்காலிக மாற்றுப்பாதை அமைத்துள்ளனர்.இந்த மாற்றுப்பாதை தாழ்வாக அமைந்துள்ளதால் நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த கன மழையில் ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ள நீர் மாற்று பாதையின் மீது வழிந்து செல்கிறது.
வடகிழக்கு பருவமழையின் தொடக்கத்திலேயே இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், அடுத்து வரும் நாட்களில் கனமழை பெய்தால் மாற்றுப்பாதை முற்றிலும் தண்ணீரில் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது.
50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள்
மேல் களவாய் சாலை வழியாக மேல்களவாய், நெகனுார், தேசூர், இல்லோடு, காரியமங்கலம், செல்ல பிராட்டை உள்ளிட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட கிராம பொதுமக்கள் தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர், பள்ளி,கல்லுாரி,வேலை, வியாபாரம் ,மருத்துவமனைக்கு என பல்வேறு காரணங்களுகு்கா இந்த மாற்றுப்பாதை வழியாக சென்று வருகின்றனர்.
மேலும் வேலுார் , ஆரணி, மேல்மலையனுார் உள்ளிட்ட ஊர்களுக்கு செல்ல இந்தப் பாதை முக்கியப் போக்குவரத்து இணைப்பாக உள்ளது.மாற்றுப்பாதையில் வெள்ளம் ஏற்பட்டு போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டால், 50 கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் சுமார் 5 கி.மீ., துாரத்திற்கு சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.
மேலும் களவாய் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராம விவசாயிகளின் விவசாயத்துக்குத் தேவையான விதை, இடுபொருட்களை வாகனங்கள் மூலம் வயல்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டியுள்ளது. அதேபோல், அறுவடையான விளைபொருட்களை விற்பனைக்காக சந்தைகளுக்கும் வியாபாரிகளிடமும் கொண்டு செல்ல இந்தச் சாலை பயன்படுகிறது.
மாற்றுப்பாதை துண்டிக்கப்பட்டால், டிராக்டர்கள், சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் விவசாயப் பயன்பாட்டு வாகனங்கள் இந்த வழியாகச் செல்ல முடியாது.
தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால், இனிவரும் நாட்களில் ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. மாற்றுப்பாதை தாழ்வாக இருப்பதுடன், தண்ணீர் வெளியேறுவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள நான்கு குழாய்களின் கொள்ளளவும் போதுமானதாக இல்லை. தொடர்ந்து கனமழை பெய்து மாற்றுப்பாதை மூழ்கினால், போக்குவரத்து துண்டிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, பாலம் கட்டும் பணியை விரைந்து முடிக்கவும், அதற்கு முன்பாக மாற்றுப் பாதையின் உயரத்தை அதிகரித்து கூடுதல் குழாய்களை பதித்து போக்குவரத்து தடை ஏற்படாமல் இருக்கு நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.