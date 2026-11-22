நந்தன் கால்வாயில் வனத்துறை பகுதி கணக்கிடும் பணி தீவிரம்
நந்தன் கால்வாயில் வனத்துறை பகுதி கணக்கிடும் பணி தீவிரம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:10 PM
செஞ்சி: நந்தன் கால்வாயில் வனத்துறை இடம் கணக்கிடும் பணி நடந்தது.
நந்தன் கால்வாய் வரும் வழியில் சோ குப்பம் அடுத்த பொத்தேரியில் துவங்கி தேவதானம்பேட்டை வரை 1400 மீ., துாரத்திற்கு வனத்துறை வழியாக வருகிறது. இதனால் கால்வாயை வனத்துறை அனுமதி இல்லாமல் பராமரிக்க முடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே இதற்கு மாற்றாக வனத்துறைக்கு அரசு நிலத்தை ஒப்படைத்து விட்டு முழுமையாக நந்தன் கால்வாயை நீர்வளத்துறைக்கு மாற்ற வேண்டும் என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் நலன் மற்றும் நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பில் அரசுக்கு வலியுறுத்தி இருந்தனர். இதை பரிசீலனை செய்த கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹமான் வனத்துறைக்கு இடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டுள்ளார். இதன் படி வனத்துறை இடத்தை நவீன கருவிகளுடன் அளக்கும் பணி நடந்தது.
செஞ்சி தலைமை நில அளவையர் ஜெயந்தி, நில அளவையர் நாகராஜ், வி.ஏ.ஓ., பாரதி, நீர்வளத்துறை பணியாளர்கள் செல்வராஜ், செஞ்சி வனசரக அலுவலர் பழனிவேல், நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் மாநில பொதுச்செயலாளர் அறவாழி, துணைத்தலைவர் ரமேஷ் பாபு மற்றும் நந்தன் கால்வாய் பாதுகாப்பு இயக்க நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.