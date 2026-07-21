சண்முகத்திற்கு ஆதரவு நிலை: 'மாஜி' எம்.எல்.ஏ.,க்கள் உறுதி
சண்முகத்திற்கு ஆதரவு நிலை: 'மாஜி' எம்.எல்.ஏ.,க்கள் உறுதி
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:42 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அ.தி.மு.க., சார்பில் போட்டியிட்ட அனைவரும், தொடர்ந்து சண்முகத்திற்கு ஆதரவாக உள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் தொகுதியில் அ.தி.மு.க., வேட்பாளராக போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகம் வெற்றி பெற்றார். செஞ்சி தொகுதியில் கணேஷ்குமார், விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் சிவக்குமார் ஆகியோர், பா.ம.க., வேட்பாளராக போட்டியிட்டு, வெற்றி பெற்றனர்.
இதேபோல், அ.தி.மு.க., வேட்பாளர்கள் திண்டிவனம் தொகுதி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., அர்ஜூனன், விழுப்புரம் தொகுதி முன்னாள் ஒன்றிய சேர்மன் விஜயா சுரேஷ்பாபு, வானுார் தொகுதி முருகன் ஆகியோர் போட்டியிட்டு, வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தனர்.
அ.தி.மு.க.,வில் உட்கட்சி பிரச்னை ஏற்பட்டதும், முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகத்திற்கு ஆதரவாக, விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் உள்ளனர். சென்னையில் உள்ள அ.தி.மு.க., தலைமை அலுவலகத்தில், மேலாளர் மகாலிங்கத்திடம், விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் 1000க்கும் மேற்பட்டோர், தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக கடிதம் அளித்துள்ளனர்.
இவர்களுடன், கடந்த தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாலும், அதனை பொருட்படுத்தாமல், அ.தி.மு.க., வேட்பாளர்களான முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., அர்ஜூனன் முன்னாள் சேர்மன் விஜயா சுரேஷ்பாபு மற்றும் முருகன் ஆகியோரும் சண்முகத்திற்கு ஆதரவாக உள்ளனர்.