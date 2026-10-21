பெண்ணை மிரட்டிய நால்வர் மீது வழக்கு

ADDED : அக் 21, 2026 12:34 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் தர வேண்டிய பணத்திற்காக பெண்ணை மிரட்டிய நால்வர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த கஞ்சனுாரை சேர்ந்தவர் வீரமணி. இவர் விக்கிரவாண்டியை சேர்ந்த ராதிகா, சந்திரா, அரவிந்த், பிதா ஆகியோரை உறுப்பினர்களாக சேர்த்து தீபாவளி பண்ட் சீட்டு நடத்தியுள்ளார்.
இந்த நிலையில் கடந்த இரு மாதங்களுக்கு முன் வீரமணி இறந்து விட்டார். ராதிகா உட்பட நால்வருக்கும் தலா ரூ.18 ஆயிரம் தவணை தொகை வீரமணி திரும்ப தர வேண்டியுள்ளது.
இந்த நிலையில், கடந்த 16ம் தேதி விழுப்புரம் கமலா நகர் பகுதியில் வீரமணி மனைவி வாசுகி சென்ற போது, ராதிகா உட்பட நால்வரும் சேர்ந்து அவரிடம் பணத்தை திரும்ப கேட்டு திட்டி, தாக்கி மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
புகாரின் பேரில் விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் ராதிகா உட்பட நால்வர் மீதும் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.