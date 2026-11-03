போட்டி தேர்வுக்கு நாளை முதல் ஆன்லைனில் இலவச பயிற்சி
போட்டி தேர்வுக்கு நாளை முதல் ஆன்லைனில் இலவச பயிற்சி
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:17 PM
விழுப்புரம்: மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் போட்டி தேர்வுகளுக்கு ஆன்லைனில் இலவச பயிற்சி வகுப்பு நாளை 4ம் தேதி முதல் துவங்குகிறது.
கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு:
விழுப்புரம் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் செயல்பட்டு வரும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தில் வங்கிப் பணியாளர் தேர்வாணையம், ரயில்வே தேர்வாணையம் மற்றும் மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆகிய தேர்வாணையத்தின் மூலம் நடத்தப்படும் தேர்வுகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த இலவச ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பு நாளை 4ம் தேதி முதல் துவங்கி நடத்தப்பட உள்ளது.
தேர்வாணையம் மூலம் நடத்தப்படும் தேர்வுகளுக்கும் தயாராகும் மாணவர்கள் இப்பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்.
இதில் பங்கேற்க விரும்பும் நபர்கள் இன்று 3ம் தேதிக்குள் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை நேரில் அணுகி தங்களுடைய பெயரை முன்பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். மேலும், விபரங்களுக்கு 9499055906 என்ற மொபைல் எண்னை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.