UPDATED : அக் 25, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:24 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனம் புனித வியாக்குல அன்னை ஆலயத்தில் இலவச பொது மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
திண்டிவனம் சோழமண்டலம் லயன்ஸ் சங்கம், காமராஜர் லியோ சங்கம், வின்சென்ட் தே பால் சபை, புனித வியாக்குல அன்னை ஆலயம், பிம்ஸ் மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில் நடந்த மருத்துவ முகாமிற்கு, சங்கத்தின் சாசன தலைவர் சந்தானம் தலைமை தாங்கினார். முகாமை மைக்கேல் ஜான் துவக்கி வைத்தார்.
முகாமில் சிறப்பு மருத்துவர் மதன் குழுவினரால் நுாற்றுக்கு மேற்பட்டவருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேல் சிகிச்சைக்காக 35 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
ஆரோக்கியராஜ், நவநீதன், ரங்கநாதன், ஸ்டீபன், மோட்சராணி, அலெக்ஸ், அருளப்பன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். முகாம் அலுவலர் துரைசாமி நன்றி கூறினார்.