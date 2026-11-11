கண்டாச்சிபுரத்தில் கந்த சஷ்டி விழா

ADDED : நவ 10, 2026 05:41 PM
கண்டாச்சிபுரம்: கண்டாச்சிபுரம் ராமநாதீஸ்வரர் கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா துவங்கியது.
கண்டாச்சிபுரம் ராமநாதீஸ்வரர் கோவிலில் இன்று (நவ.,10) காலை 8:00 மணியளவில் ஞானாம்பிகை அம்மன் சமேத ராமநாதீஸ்வரர் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு அபிஷேக ஆராதனை நடந்தது.
தொடர்ந்து வள்ளி தெய்வானை சமேத ஆறுமுக பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து, வீரபாகு தேவர்களுக்கு திருகாப்பு அணியும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பின், ஆறுமுக சுவாமிக்கு சகஸ்ரநாம அர்ச்சனையும் தீபாராதனையும் நடந்தது. மாலை வீரபாகு தேவர்கள் வீதியுலா மற்றும் கந்தபுராணம் வாசிப்பு நிகழ்ச்சியும் நடந்தது. இரவு உற்சவமூர்த்தி சுவாமிகள் வீதியுலா நடந்தது.
வரும் 15ம் தேதி கந்த சஷ்டி உபவாசம் நிகழ்ச்சியும் சூரசம்ஹாரமும், 16ம் தேதி திருக்கல்யாணம் நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது. ஏற்பாடுகளை தர்மகர்த்தா வெற்றிவேல் மற்றும் ஊர் மக்கள் செய்து வருகின்றனர்.