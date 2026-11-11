கந்த சஷ்டி விழா இன்று துவக்கம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
மயிலம்: மயிலம் முருகன் கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா இன்று 10ம் தேதி துவங்குகிறது.
மயிலம் முருகன் கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் வரும் 15ம் தேதி இரவு 8:00 மணிக்கு நடக்கிறது. இதை முன்னிட்டு இன்று முதல் நாள் திருவிழாவை முன்னிட்டு காலை 6:00 மணிக்குமயிலம் வள்ளி தெய்வானை சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடக்கிறது. 11:30 மணிக்கு சுவாமிக்கு பாலாபிஷேகமும் தொடர்ந்து மூலவர் தங்கக் கவச அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார். 6 நாட்கள் நடைபெறும் கந்த சஷ்டி விழாவில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடக்கிறது.
வரும் 15ம் தேதி இரவு 7:00 மணிக்கு பால சித்தரிடம் முருகப் பெருமான் வேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சியும், 8:00 மணிக்கு சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது. 10:00 மணிக்கு தங்க மயில் வாகனத்தில் வள்ளி, தெய்வானை சுப்ரமணிய சுவாமி மாலை வலம் வரும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
16ம் தேதி இரவு 8:00 மணிக்கு வள்ளி தெய்வானை சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது. ஏற்பாடுகளை மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனம் 20ம் பட்டம் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் செய்து வருகிறார்.