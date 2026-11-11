/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/கந்த சஷ்டி விழா துவக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:48 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:45 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி, முண்டியம்பாக்கம் முருகன் கோவில்களில் கந்த சஷ்டி விழா துவங்கியது.
அதனையொட்டி, வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரமும், மகா தீபாராதனையும் நடந்தது. இதேபோன்று முண்டியம்பாக்கம் பழனி ஆண்டவர் கோவிலில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரமும் தீபாராதனையும் நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
வரும் 15ம் தேதி சூரசம்ஹாரமும் 16ம் தேதி முருகன் திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடக்கிறது.