குப்பை கொட்டும் இடத்தில் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கேட் போடும் பணி
குப்பை கொட்டும் இடத்தில் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கேட் போடும் பணி
UPDATED : நவ 10, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:24 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனம் நகராட்சி 27வது வார்டில் குப்பை கொட்டும் இடம் பூங்காவாக மாற்றும் பணி நடந்தது.
திண்டிவனம் நகராட்சி 27வது வார்டில், வேதவள்ளி அம்மாள் சத்திரத்திற்கு பின்புறம் உள்ள ஒன்றரை ஏக்கர் பரப்பளவிலான காலி இடம், நகராட்சி குப்பை கொட்டும் இடம் மற்றும் இறைச்சிக்கடைகளின் கழிவுகள், பன்றிகள் மேய்க்கும் இடமாக நீண்ட இருந்து வந்தது.
இதனால், அப்பகுதியில் தொற்று நோய் பரப்பும் இடமாக மாறியிருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து அந்த வார்டைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர் முகமதுஷபி, வேதவள்ளி அம்மாள் சத்திரத்தின் நிர்வாகிகளிடம் பேசி, வரும் காலத்தில் வெளியாட்கள் குப்பை கொட்டும் இடமாக பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கும் வகையில், இரண்டு பக்கமும் இரும்பு கேட் போடுவது, காலி இடத்தில் பூங்கா அமைத்து நடைபாதை பயிற்சிக்கான பாதை அமைத்து தருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
இதற்கிடையே, அந்தப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் கேட் போடுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இது தொடர்பாக திண்டிவனம் டவுன் போலீசார் மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதில் இரும்பு கேட்டுடன், வாகனங்கள் செல்லாதவாறு பொது மக்கள் மட்டும் அந்தப்பகுதிக்குள் வரும் வகையில் சிறிய கேட் போடுவது என முடிவு செய்யப்பட்டது.
அதன் பிறகு, குப்பை கொட்டும் இடத்தில் இரண்டு பக்கமும் போலீசார் பாதுகாப்புடன் கேட் போடும் பணி நடந்தது.