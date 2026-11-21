UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கம் நடந்தது.
விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், குழந்தைகள் நலத்துறை சார்பில், தேசிய குழந்தைகள் தினம்; குழந்தைகள் மீதான துஷ்பிரயோக தடுப்பு தினம்; மற்றும் சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம்; ஆகிவற்றை முன்னிட்டு, பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கம் நடந்தது. கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் கையெழுத்திட்டு துவக்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து, குழந்தைகளின் உரிமைகளை மதித்து அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது, குழந்தைகள் மீதான வன்முறை மற்றும் துஷ்பிரயோகங்களை தடுப்பது ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் உறுதி மொழி ஏற்றனர்.
மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலர் இளையராஜா, மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் சித்ரா மற்றும் அரசு அலுவலர்கள், சிங்கப்பெண் அதிரடி படை போலீசார், பொது மக்கள், மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.