/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வயிற்று வலியால் சிறுமி தற்கொலை
ADDED : அக் 20, 2026 05:46 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் வயிற்று வலியால் சிறுமி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
விழுப்புரம் சித்தேரிக்கரை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரகாஷ் மகள் ஓவியா, 15; இவர், விழுப்புரம் அரசு மகளிர் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் அவர் வீட்டில் இருந்தபோது, கடும் வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டுள்ளார். வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் மின் விசிறியில், சேலையால் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் டவுன் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.