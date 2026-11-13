வீடு புகுந்து தங்கம், வெள்ளி திருட்டு

ADDED : நவ 05, 2026 10:21 PM
விழுப்புரம்: வீடு புகுந்து நகை உள்ளிட்டவற்றை திருடி சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம், கிழக்கு சண்முகபுரம் காலனி, தங்கராஜ் நகரை சேர்ந்தவர் வீரப்பன் மகன் சேகர்,39; முடிதிருத்தம் செய்பவர்.
இவர், வீட்டை பூட்டிவிட்டு, நேற்று (நவ.,4) காலை குடும்பத்துடன், விழுப்புரம் அருகே உள்ள சொந்த கிராமத்திற்கு சென்றார். மீண்டும் இன்று (நவ.,5) இரவு விழுப்புரம் வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது, வீட்டின் பின் பக்க கதவுகள் திறக்கப்பட்டு உள்ளே பீரோவில் இருந்த 3 சவரன் நகைகள் மற்றும் பூஜை அறையில் இருந்த 3 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் திருடு போனது தெரிந்தது.
தகவல் அறிந்து சென்ற விழுப்புரம் டவுன் போலீசார், திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். வீட்டில் ஆளில்லாததை நோட்டமிட்ட மர்ம கும்பல், திருட்டில் ஈடுப்படிருந்தது தெரியவந்தது. விழுப்புரம் நகரில், ஆள் நடமாட்டம் மிகுந்த குடியிருப்பு பகுதியில் நடந்த திருட்டு சம்பவம் பொது மக்களிடையே அச்சத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.