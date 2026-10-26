‘‘குழந்தைகளுக்கு நல்ல நாள்’’ வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணன் வாழ்த்து
‘‘குழந்தைகளுக்கு நல்ல நாள்’’ வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணன் வாழ்த்து
ADDED : அக் 20, 2026 08:10 PM
செஞ்சி: செஞ்சியில் நடந்த தினமலர் வித்யாரம்ப நிகழ்ச்சியில் வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணன் பேசியதாவது:
இந்த நன்னாளில் நானும் உங்களைப் போல ஒரு 'ஆ' என்ற எழுத்தை எழுதிவிட்டு தான் வந்திருப்போம். 'ஆ' என்ற எழுத்து எல்லாமே அந்த ஜீரோவிலிருந்து வந்தவைதான். விழா நடைபெறும் இந்த பள்ளியில் படித்த மாணவர்தான் 'நீட் தேர்தவில் இந்தியாவிலேயே சிறப்பு இடம் பிடித்து பள்ளிக்கு பெருமை சேர்ந்துள்ளார்.
இன்றைய நாள் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல நாள். ஏன் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சியில் தினமலர் நிறுவனம் ஒவ்ஒரு மாணவர்களையும் போட்டோ எடுத்து பெற்றோர்களுக்கு கொடுப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். நாங்கள் 'ஆ' என்ற எழுத்து எழுதிய அந்த காலத்தில் புகைப்படம் எடுக்கும் வசதியில்லை. நான் படித்த கிராமத்திலே அந்த வசதிகள் எல்லாம் இல்லை. உங்கள் குழந்தைகளுக்கு அந்த வசதியை தினமலர் சார்பில் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்துள்ளனர்.
பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை சிறப்பாக படிக்க வைத்து இந்த நாட்டிற்கும், இந்த கல்வி நிறுவனத்திற்கும், உங்கள் குடும்பத்திற்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும், என வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணன் பேசினார்.