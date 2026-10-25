மாநில மல்லர் கம்பம் போட்டி அரசு கல்லுாரி மாணவர் வெற்றி
மாநில மல்லர் கம்பம் போட்டி அரசு கல்லுாரி மாணவர் வெற்றி
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
விழுப்புரம்: திருச்சியில் நடந்த மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பை மல்லர் கம்பம் போட்டியில், விழுப்புரம் அரசு கல்லுாரி மாணவர் வெற்றி பெற்று சாதித்துள்ளார்.
திருச்சி மாவட்ட தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் திடலில், மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பைக்கு கல்லுாரி அளவிலான மல்லர் கம்பம் போட்டி நடந்தது. கடந்த 18, 19ம் தேதிகளில் நடந்த இந்த போட்டியில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.
போட்டியில், ஆண்கள் பிரிவில் விழுப்புரம் அறிஞர் அண்ணா அரசு கலை கல்லுாரியில் பயிலும் முதலாம் ஆண்டு மாணவர் பகத்சிங் 3ம் இடத்தை பிடித்து வென்றார்.
கல்லுாரிக்கு பெருமை சேர்த்த மாணவர் பகத்சிங்கை, கல்லுாரி முதல்வர் மாதவி பாராட்டினார். உடற்கல்வி இயக்குநர் ஜோதிபிரியா பாராட்டினர்.