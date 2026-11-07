அரசு பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு

UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:17 PM
கண்டாச்சிபுரம்: கண்டாச்சிபுரம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கடந்த, 1972–73ம் கல்வியாண்டில், எஸ்.எஸ்.எல்.சி படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் அமைப்பின் சார்பில், பள்ளி வளாகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் வசந்தராஜன் தலைமை தாங்கினார்.
முன்னாள் ஆசிரியர்கள் அந்தோணிசாமி, ஜலாலுதீன், பாண்டுரங்கன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.முன்னாள் மாணவர் இளங்கோ வரவேற்றார்.
முன்னாள் மாணவர்கள் பங்கேற்று தங்கள் பள்ளி பருவ நிகழ்வுகள் குறித்து நினைவு கூர்ந்தனர். பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு தங்களால் இயன்ற உதவி செய்வது குறித்து உறுதி எடுத்துக் கொண்டனர்.
பள்ளியின் தற்போதைய தலைமை ஆசிரியர் ஜெயசீலன் முன்னாள் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து பேசினார். முன்னாள் மாணவர்கள் தர்மலிங்கம், ரத்தினசபாபதி ஆகியோர் ஆசிரியர்களுக்கு நினைவு பரிசுகளை வழங்கினர்.
முன்னாள் மாணவர்கள் உதயகுமார், தட்சிணாமூர்த்தி ஆகியோர் மாணவர் அமைப்பின் சார்பில் பள்ளிக்கு பிளாஸ்டிக் சேர் மற்றும் உபகரண பொருட்களை வழங்கினர். பின்னர் பள்ளி வளாகத்தில், 20 மரக்கன்றுகளை நட்டனர்.முன்னாள் மாணவர் அருணாசலம் நன்றி கூறினார்.