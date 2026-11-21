UPDATED : நவ 18, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:04 PM
விக்கிரவாண்டி: விழுப்புரம் மாவட்ட அளவிலான அண்ணா மிதிவண்டி போட்டியில், அரசு பள்ளி மாணவி முதலிடம் பிடித்து, சாதனை படைத்தார்.
தமிழக விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில், அண்ணா மிதிவண்டி போட்டி சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டி, கோலியனுார் கூட்டு ரோட்டில் துவங்கி கீழ் பெரும்பாக்கத்தில் முடிவடைந்தது.
இதில் விக்கிரவாண்டி அடுத்த எடப்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவி, 13 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில், மாணவி கவுசிகா, 13; பங்கேற்று முதலிடம் பிடித்தார். அவருக்கு இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்திபன் முதல் பரிசு, ரூ 5 ஆயிரம்; மற்றும், சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினார்.
வெற்றி பெற்ற மாணவியை மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் ஆழிவாசன், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் லட்சுமி, பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் கிருஷ்ணசாமி, மேலாண்மை குழு தலைவி சரண்யா, ஆசிரியர் வெற்றிவேல், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ஹரிதாஸ், கோகுல ராஜன், பொதுமக்கள் பாராட்டினர்.