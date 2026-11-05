/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/விளையாட்டில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அசத்தல்
UPDATED : நவ 04, 2026 05:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:08 PM
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விக்கிரவாண்டி: அத்தியூர் திருக்கை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளில்
சாதனை படைத்தனர்.
விழுப்புரம் வருவாய் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டியில் அத்தியூர் திருக்கை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் கோ–கோ போட்டியில், 14 வயது மற்றும் 19 வயதிற்குட்பட்ட இரு பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்றும், மாணவர் வருணன் 50 மீ.,100 மீ., 200., மீ., பிரி ஸ்டைல் நீச்சல் போட்டியில் முதலிடம் பெற்றும் மாநில போட்டிக்கு தேர்வு பெற்றுள்ளனர்.
17வயதிற்குட்பட்ட பெண்களுக்கான ஜுடோ போட்டியில் மாணவி மோகனா இரண்டாம் இடம் பிடித்தார்.
மாணவர்களை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் விஜயலட்சுமி, உதவி தலைமை ஆசிரியர் ராம்குமார், உடற்கல்வி இயக்குனர் சரவணன், மேலாண்மை குழு தலைவர், உறுப்பினர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.