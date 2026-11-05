/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/கபடி போட்டியில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் முதலிடம்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:18 PM
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விக்கிரவாண்டி: ஆனத்துார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் கபடி போட்டியில் முதலிடம் பெற்று சாதனை படைத்தனர்.
முகையூர் தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில் நடந்த, விழுப்புரம் வருவாய் மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டியில் 14 வயதிற்கு உட்பட்ட பிரிவில் ஆனத்துார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்று முதலிடம் பெற்று சாதனை படைத்தனர்.
இவர்கள் அடுத்த மாதம் நடைபெற உள்ள மாநில அளவிலான, பாரதியார் தின விளையாட்டு போட்டியில் பங்கேற்க உள்ளனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை, பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தென்றல் உடற்கல்வி ஆசிரியர் சம்பந்தம், நடுவர்கள் ரமேஷ் பாபு, ஜான்சன், கருணாகரன், விஜயன் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.