/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/அவலுார்பேட்டையில் கிராம சபைக் கூட்டம்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:24 PM
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அவலுார்பேட்டை: அவலுார்பேட்டையில் உள்ளாட்சிகள் தின கிராம சபைக் கூட்டம் நடந்தது.
ஊராட்சி செயலாளர் வெங்கடேசன் வரவேற்றார். வருவாய் ஆய்வாளர் ஜீவா, வி.ஏ.ஓ ., கார்த்திகேயன் முன்னிலை வகித்தனர். தனி அலுவலர் ராமதாஸ் தலைமை தாங்கி, கிராம மக்களிடம் குறைகள் குறித்த மனுக்களைப் பெற்றார்.
ஊராட்சி நிர்வாகம், வளர்ச்சி, பொதுநிதி, குடிநீர், நுாறு நாள் திட்டப் பணிகள் மற்றும் தெரு நாய்களுக்கான கருத்தடைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. கிராம மக்கள் திரளாக பங்கேற்றனர்.