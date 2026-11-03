/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/குறைகேட்புக் கூட்டம் 693 மனுக்கள் குவிந்தன
UPDATED : நவ 02, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:15 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கி பொதுமக்களிடம் மனுக்களை பெற்றார். இதில் முதியோர் உதவித்தொகை, மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை, வீட்டுமனைப்பட்டா, ஆதரவற்றோர் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 693 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டது.
அப்போது, டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ், உதவி கலெக்டர் (பயிற்சி) ஸ்ரீ ரஷத், சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனித்துணை கலெக்டர் காதர்அலி, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலர் நடராஜன், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர் குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.