/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/எஸ்.பி., தலைமையில் குறைதீர்வு கூட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 07:40 PM
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விழுப்புரம்: திருவெண்ணெய்நல்லுார் காவல் நிலையத்தில் இன்று எஸ்.பி., தலைமையில் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு கூட்டம் நடக்கிறது.
விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை செய்திக்குறிப்பு;
திருவெண்ணெய்நல்லுார் காவல் நிலையத்தில் இன்று காலை 10:00 மணிக்கு எஸ்.பி., தலைமையில் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு கூட்டம் நடக்கிறது. இதில், டி.எஸ்.பி., மற்றும் தாசில்தார், பி.டி.ஓ., ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களின் கோரிக்கை, புகார் மனுக்களை பெற உள்ளனர். திருவெண்ணெய்நல்லுார் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பொதுமக்கள் தங்கள் பிரச்னை தொடர்பான புகார் மனு அளித்தால் உடனடியாக தீர்வு காணப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.