ஆரோவில்லில் மேளம் வாசித்து குஜராத் துணை முதல்வர் அசத்தல்
ஆரோவில்லில் மேளம் வாசித்து குஜராத் துணை முதல்வர் அசத்தல்
ADDED : நவ 16, 2026 06:12 PM
வானுார்: ஆரோவில் ‘ஸ்வரம்’ இசை மையத்தில், குஜராத் துணை முதல்வர் மேளம் வாசித்தது அங்குள்ளவர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது.
புதுச்சேரி அருகே, சர்வதேச நகரமான ஆரோவில் பகுதிக்கு இன்று (நவ.,16) அரசு முறை பயணமாக குஜராத் துணை முதல்வர் ஹர்ஷ் சங்கவி, வருகை புரிந்தார்.
அவருக்கு ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் வரவேற்பு அளித்தனர். அதனை தொடர்ந்து அவர் ஆரோவில் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் ஸ்வரம் இசை மையத்திற்கு சென்றார். அங்கு, இசை மையத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் இசைக்கருவிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
அவருக்கு, ஸ்வரம் இசை மைய நிர்வாகி அரோலியோ விளக்கம் அளித்தார். அங்குள்ள இசை மைய ஊழியர்களுடன் இணைந்து, இசைக்கருவிகளை பயன்படுத்தி மகிழ்ந்தார். அப்போது, மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் பாரம்பரியமாக இசைக்கப்படும் ‘டிஜெம்பே’ மேளத்தை கையால் இசைத்து மகிழ்ந்தார்.
கோப்பை போன்ற மர உடல் அமைப்பு கொண்ட அந்த மேளத்தை விரல்களாலும், உள்ளங்கயைாலும் தட்டி வாசித்தார்.
இந்த மேளம், பாரம்பரிய ஆப்பரிக்க நடன நிகழ்ச்சிகள், இசை மற்றும் தாள பயிற்சிகள், குழுவாக இணைந்து இசைக்கும் நிகழ்ச்சிகள், தியானம் மற்றும் இசை சார்ந்த பயிற்சிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் இசை கருவியாகும்.
துணை முதல்வர் ஆர்வத்துடன் மேளம் வாசித்தது அங்கிருந்தவர்களிடையே உற்சாகத்தையும், மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது.