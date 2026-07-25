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﻿ குட்கா விற்றவர் கைது

﻿ குட்கா விற்றவர் கைது

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:01 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:01 AM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே பெட்டி கடையில் குட்கா விற்றவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

வளவனுார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாலசிங்கம் மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் மதியம் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். கோலியனுார் அருகே ஏ.கே.குச்சிப்பாளையத்தில் பிரபாகரன், 36; என்பவரது பெட்டிக்கடையில் சோதனை நடத்தினர்.

அப்போது அங்கு அவர் குட்கா பதுக்கி விற்றது தெரியவந்தது. உடன், பிரபாகனை கைது செய்து குட்கா பொட்டலங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

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