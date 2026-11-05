/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மயிலம் கல்லுாரியில் சுகாதார விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:17 PM
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மயிலம்: மயிலம் எஸ்.எஸ்.பி.எஸ்., தமிழ் கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் சுகாதார விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது.
கல்லுாரியின் மகளிர் மேம்பாட்டு குழு, உள் தர மதிப்பீட்டு குழுவின் சார்பில் நடந்த சுகாதார மேலாண்மை விழிப்புணர்வு கூட்டத்திற்கு கல்லுாரி செயலாளர் ராஜிவ்குமார் ராஜேந்திரன் தலைமை தாங்கினார்.
முதல்வர் திருநாவுக்கரசு முன்னிலை வகித்தார். சிறப்பு விருந்தினர்கள் அபிராமி, ரெக்ஸ்வாஸ் ஆகியோர் மாணவியர்களுக்கு சுகாதாரம் குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்கினர். இதில் கல்லுாரி உதவி பேராசிரியர்கள், மாணவிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.