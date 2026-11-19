UPDATED : நவ 18, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:34 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் பைபாஸ் சாலை சந்திப்பில் சுகாதார சீர்கேட்டால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் புறநகர் ஜானகிபுரம் பைபாஸ் மேம்பால பகுதி, சென்னை–திருச்சி, விழுப்புரம்–நாகை நான்கு வழிச்சாலை சந்திப்பாக உள்ளது.
விழுப்புரம் நகரில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள், செப்டிக் டேங்க் கழிவுநீர் போன்றவை, இந்த புறநகர் சந்திப்பு பகுதியிலும், நான்கு வழிச்சாலை ஓரமாகவும் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.
விழுப்புரம் பைபாஸ் சாலையில், தமிழக அரசு சார்பில் தியாகி கோவிந்தசாமி நினைவிடம், இடஒதுக்கீடு தியாகிகள் மணிமண்டபம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் அருகே ஆவின் பால் பண்ணை, தனியார் காவலர் பயிற்சி மையம், திருமண மண்டபம், தங்கும் விடுதிகள், விழுப்புரம் காய்கறி மார்க்கெட், உணவகங்கள் போன்றவை செயல்படுகின்றன.
இந்த பகுதிகளை சுற்றிலும், நான்கு வழிச்சாலை ஓரமாக குப்பைகள், உணவக கழிவுகள், இறைச்சி கழிவுகள் கொட்டப்படுகிறது.
செப்டிக் டேங்க் லாரிகள் மூலம் கழிவுநீர் ஊற்றி செல்கின்றனர். அருகே டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் இருப்பதால், இரவு நேரங்களில் மது அருந்துவோரால், மோதல், குற்றச் செயல்களும் நடந்து வருகின்றன.
தொடர்ச்சியாக குப்பைகள், செப்டிக் டேங்க் கழிவுகள் கொட்டுவதால், சுற்று பகுதியில் துர்நாற்றம் விசுகிறது. தேசிய நெடுஞ்சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், சுற்றியுள்ள ஏராளமான குடியிருப்பு வாசிகள் மிகுந்த வேதனையடைகின்றனர்.
விழுப்புரம் முத்தாம்பாளையம் தொடங்கி ஜானகிபுரம் வரை தேசிய நெடுஞ்சாலை பைபாஸ் ஓரம் நீண்ட தொலைவிற்கு குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு, பன்றிகள் திரிகின்றன. இதனால், விபத்துகளும் நடக்கின்றன. விழுப்புரத்தில், நீண்டகாலமாக தொடரும் இந்த சுகாதார பிரச்னை குறித்து, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்று, குடியிருப்போர் சங்கத்தினர், சிறுகுறு தொழில் சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.