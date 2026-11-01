குப்பை குவியலால் சுகாதார சீர்கேடு

UPDATED : அக் 31, 2026 09:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:44 PM
விழுப்புரம்: நீண்டகாலமாக குப்பை குவியல் தேங்கி கிடப்பதால் கடும் சுகாதார சீர்கேடு தொடர்ந்துள்ளது.
விழுப்புரம், பாப்பான்குளம் குடியிருப்பு பகுதியில், செஞ்சி நெடுஞ்சாலை ஓரமாக காலியிடத்தில் நீண்டகாலமாக குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.
காட்பாடி ரயில்வே மேம்பாலம் அருகே அந்த பகுதியில், சுற்றியுள்ள பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து தினசரி குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், மீன், கோழி இறைச்சி கழிவுகள், வாகனங்களின் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.
இந்த குப்பைகள் அடிக்கடி தீ வைக்கப்பட்டும் எரிக்கப்படுகிறது.
தொடர்ந்து குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு, மழை நீரும் அங்கு தேங்குவதால், கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, சுகாதார சீர்கேடு தொடர்ந்துள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாக அந்த குப்பைகள் அகற்றாமல் தேங்கி கிடப்பதால், அந்த சாலை வழியாக கடந்து செல்வதால் கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதால், வாகன ஓட்டிகள், பொது மக்கள் அவதிப்பட்டு செல்கின்றனர். இதனால், அந்த பகுதியில் தேங்கி கிடக்கும் குப்பை குவில்களை அகற்றி சீர்படுத்த வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.