விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பலத்த மழை மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பலத்த மழை மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
ADDED : அக் 24, 2026 06:52 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் நேற்று காலை வரை பெய்த பலத்த மழையால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 15ம் தேதி துவங்கி பெய்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு 11:00 மணிக்கு தொடங்கி மாவட்டம் முழுவதும், காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது. ஒரு மணி நேர மழைக்குப் பிறகு, காலை 5:00 மணி வரை விட்டு, விட்டு பரவலாக மழை பெய்தது. மீண்டும் காலை 8:00 மணிக்கு தொடங்கி ஒரு மணி நேரம் பெய்தது.
விழுப்புரத்தில் பெய்த மழை காரணமாக முக்கிய சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கியது. பழைய பஸ் நிலையம், சென்னை சாலையில் தீயணைப்பு நிலையம் எதிரேயும், திரு.வி.க., வீதியில் பழை கோர்ட் சாலையிலும் மழை நீர் கழிவுநீரோடு சேர்ந்து, அங்குள்ள காவலர் குடியிருப்பு பகுதியில் சூழ்ந்தது. மாம்பழப்பட்டு சாலையிலிருந்து கமலா கண்ணப்பன் நகர் செல்லும் சாலையில் மழை நீர் குளம் போல் தேங்கியது. இதனால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதித்தது.
மழையால், விழுப்புரம் உழவர் சந்தை, எம்.ஜி., ரோடு, பாகர்ஷா வீதி மார்க்கெ ட் பகுதிகளில், காலை பொது மக்களின்றி வெறிச்சோடியதால், சிறு வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
நேற்று காலை 8:00 மணி வரை பெய்த மழை அளவு மி.மீ., விபரம்:
மரக்காணம் 70, நேமூர் 48, கஞ்சனுார் 40, சூரப்பட்டு 28, கெ டார் 23, வளவனுார் 22, விழுப்புரம் 15, திண்டிவனம் 16, வானுார் 16, முகை யூர் 15, தி.வெ.நல்லுார் 7. என மொத்தம் 337 மி.மீ., சராசரியாக 16 மி.மீ., மழை பதிவானது.