விக்கிரவாண்டி டோல்கேட்டில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
விக்கிரவாண்டி டோல்கேட்டில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
ADDED : நவ 06, 2026 10:29 PM
விக்கிரவாண்டி: தீபாவளி பண்டிகை தொடர் விடுமுறை காரணமாக தென் மாவட்டங்களை நோக்கி வாகனங்கள் அணிவகுத்ததால், விக்கிரவாண்டி டோல்கேட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது
தீபாவளி பண்டிகை தொடர் விடுமுறையையொட்டி, சென்னையிலிருந்து ஏராளமான வாகனங்கள் தென் மாவட்டங்களை நோக்கி இன்று (நவ.,6) படையெடுத்தன.
இதையொட்டி, சென்னை–திருச்சி சாலையில் வாகனங்கள் சாரை சாரையாக அணிவகுத்து சென்றன. இதனால் விக்கிரவாண்டி டோல்கேட்டில் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, மாலையில் கூடுதலாக இரண்டு லேன்கள் திறந்து, மொத்தம் 8 லேன்கள் மூலம் வாகனங்கள் தென் மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
இன்று இரவு, 7:00 மணி வரை 41ஆயிரத்து, 100 வாகனங்கள், தென் மாவட்டங்களை நோக்கி சென்றன. இரவு 9:00 மணி வரை, 46 ஆயிரத்து153 வாகனங்கள் டோல் பிளாசாவை கடந்து சென்றன.
கூடுதலாக வாகனங்கள் செல்லும் என்பதால் விழுப்புரம் எஸ்.பி., மதிவாணன் உத்தரவின் பேரில் டி.எஸ்.பி., சரவணகுமார் தலைமையில் விக்கிரவாண்டி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியசீலன், போக்குவரத்து சப்- இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் போலீசார் இரவு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.