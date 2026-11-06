தீபாவளி கொண்டாட கையில் பணமில்லை: விவசாயிகள் கவலை

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ADDED : நவ 05, 2026 07:52 PM
செஞ்சி: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சி காரணமாக விவசாயிகள் தீபாவளி கொண்டாட கையில் பணம் இன்றி கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், 75 சதவீதம் பேர் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். 2026 ம் ஆண்டு துவங்கியது முதல் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வறட்சி ஏற்பட்டது.
குறிப்பாக கடந்த நான்கு மாதங்களாக நிலவிய கடும் வறட்சியால் விவசாயம் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டது. மொத்த விவசாயிகளில் 20 முதல் 30 சதவீதம் பேர் மட்டுமே தொடர்ந்து சாகுபடி செய்தனர். மற்றவர்கள் நிலங்களைத் தரிசாக விட்டு விட்டனர். அறுவடை செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் இப்போது தான் சாகுபடி பணிகளை துவங்கியுள்ளனர்.
ஏற்கனவே அறுவடையில் கிடைத்த சொற்ப வருமானமும் குடும்பச் செலவுகளுக்கு செலவாகிவிட்டது. வங்கி கடன்கள் நிலுவையில் இருப்பதால் புதிதாக கடன் வாங்கவும் முடியவில்லை. அடுத்தகட்ட சாகுபடிக்கு முதலீடு இல்லாமல் விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தீபாவளிக்கு புத்தாடை, பட்டாசு, இனிப்புகள் வாங்கக்கூட பணமில்லாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. மருத்துவச் செலவுகளைக்கூட செய்ய தயங்க வேண்டிய நிலை இருப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
எதிர்பார்ப்பு
விவசாய குடும்பங்களில் வெளியூர்களில் வேலை செய்யும் பிள்ளைகள் தீபாவளிக்கு பணம் கொண்டு வந்தால் மட்டுமே பண்டிகை கொண்டாட முடியும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் பெற்றோர் காத்திருக்கின்றனர்.
விவசாயிகளின் பணப்புழக்கம் குறைந்ததால், அவர்களை நம்பியுள்ள விழுப்புரம் மாவட்ட நகரங்களிலும் தீபாவளி விற்பனை மந்தமாகியுள்ளது.
ஒன்றிரண்டு ஜவுளிக் கடைகளை தவிர மற்ற வணிக நிறுவனங்களில் எதிர்பார்த்த விற்பனை இல்லை. இதனால் வியாபாரிகளும் கவலையில் உள்ளனர்.
விவசாயிகளின் கோரிக்கை
சம்பா பருவ சாகுபடிக்கு தேவையான நெல், உரங்களை அரசு மானிய விலையில் வழங்கினால் மட்டுமே ஓரளவுக்கு மீண்டு வர முடியும். இல்லையெனில் மீண்டும் கடன் வாங்கி விவசாயம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் என விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
வியாபாரிகள் கொள்முதல் நிறுத்தம்
இதற்கிடையே, 'இ-நாம்' திட்டத்துக்கு வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடத்தி வரும் வேலை நிறுத்தத்தால்
கடந்த, 25 தினங்களாக, மார்க்கெட் கமிட்டிகள் மூடி கிடக்கின்றன.
கையிருப்பு உள்ள நெல்லை நேரடியாக மார்க்கெட் கமிட்டிக்கு கொண்டு சென்று விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. இதனால் அறுவடை செய்த நெல்லை இருப்பு வைக்க முடியாமல் விவசாயிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
வேலைநிறுத்தம் நீடிப்பதால் நேரடியாக வரும் வியாபாரிகளிடம் குறைந்த விலைக்கு நெல்லை விற்பனை செய்ய வேண்டிய கட்டாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே வறட்சி, சாகுபடி செலவு உயர்வு பிரச்னைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு மார்க்கெட் கமிட்டி முடக்கம் மேலும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடனிலும், பணம் இன்றியும் தவிக்கும் விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு இந்த ஆண்டு தீபாவளி கொண்டாட்டம் கவலை அளிப்பதாகவே உள்ளது.