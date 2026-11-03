/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/இந்து மக்கள் கட்சி குடும்பத் திருவிழா
UPDATED : நவ 03, 2026 04:36 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:33 PM
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மயிலம்: மயிலத்தில் இந்து மக்கள் கட்சியின் தீபாவளி குடும்ப திருவிழா நடந்தது.
விழாவிற்கு, இந்து மக்கள் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் தலைமை தாங்கினார். ஆன்மிக பிரிவு மாநில தலைவர் சக்திவேல் முன்னிலை வகித்தார். நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட தலைவர்கள் கடலுார் தேவா, கள்ளக்குறிச்சி ஏழுமலை, விழுப்புரம் மணிகண்டன் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் கார்த்திகை தீபத்தின் போது தீபம் ஏற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கடுமையாக உயர்ந்துள்ள விலைவாசி உயர்வை தமிழக அரசு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.