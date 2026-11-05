இல்லம் சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கல்

UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:18 PM
விழுப்புரம்: மாவட்டத்தில் இன்று (4ம் தேதி), 5 மற்றும் 7 ஆகிய நாட்களில் இல்லம் சென்று பொதுவினியோக திட்ட பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
விழுப்புரம் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் விஜயசக்தி செய்திக்குறிப்பு;
இல்லம் சென்று பொதுவினியோகத்திட்ட பொருட்களை வினியோகிக்கும் திட்டத்தின் கீழ் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் இல்லத்திற்கே சென்று இன்று 4, 5 மற்றும் 7 ஆகிய நாட்களில் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 84,548 பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கு மாதந்தோறும் ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்கள் வாகனங்களில் பொதுவிநியோகத்திட்ட பொருட்களை எடுத்துச்சென்று, வழங்கி வருகின்றனர்.
இத்திட்ட பயனாளிகள் இன்று 4, 5 மற்றும் 7 ஆகிய தேதிகளில் குடிமை பொருட்களை தங்களின் இல்லங்களிலேயே பெற்றுக்கொண்டு பயன்பெறலாம்.