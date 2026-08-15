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மரவள்ளி பயிருக்கு காப்பீடு தோட்டக்கலை துறை அழைப்பு

மரவள்ளி பயிருக்கு காப்பீடு தோட்டக்கலை துறை அழைப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 08:11 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:11 PM

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வானுார்: வானுார் வட்டாரத்தில், மரவள்ளி பயிருக்கு காப்பீடு செய்வதற்கு தோட்டக்கலைத்துறை அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் மணிமேகலை செய்திக்குறிப்பு:

வானுார் வட்டாரத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ், காரீப் 2026 பருவத்திற்கு மரவள்ளி பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.

விவசாயிகள் தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு வங்கிகள், தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கி மற்றும் பொது சேவை மையங்கள் மூலம் பயிர் காப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

வானுார் வட்டாரத்தில் நடப்பு 2026 காரீப் பருவத்தில் மரவள்ளி பயிருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கான காப்பீட்டுத் தொகை 30 ஆயிரத்து 924 ரூபாய் கிடைக்கும். வானுார், உப்புவேலுார், நெமிலி பிர்காவைச் சார்ந்த விவசாயிகள் மரவள்ளி பயிருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 501 ரூபாய் பிரீமியம் செலுத்தி பயன்பெறலாம்.

மரவள்ளி பயிருக்கு வரும் 2026 செப்டம்பர் 15ம் தேதி காப்பீடு தொகை செலுத்த கடைசி நாளாகும். 

மேலும் தகவல்களுக்கு வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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