/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஹோட்டல் பூட்டை உடைத்து ரூ.50 ஆயிரம் திருட்டு
ADDED : நவ 18, 2026 10:06 PM
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செஞ்சி: ஹோட்டல் பூட்டை உடைத்து ரூ.50 ஆயிரம் திருடிய மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
செஞ்சியை அடுத்த நாட்டார்மங்கலம் களையூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரி எதிரே செந்தில்வேலு 35; என்பவர், ஓட்டல் நடத்தி வருகிறார்.
இவர் நேற்று (நவ.,17) இரவு வியாபாரத்தை முடித்துவிட்டு ஹோட்டலை பூட்டிவிட்டு சென்றார். இன்று (நவ.,18) காலை 11:00 மணிக்கு ஹோட்டலுக்கு வந்து போது, கடையின் கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது.
உள்ளே சென்று பார்த்தில் கல்லாவும் உடைக்கப்பட்டு இருந்தது. அதில் இருந்த ரூ.50 ஆயிரம் ரொக்கப் பணம் திருடு போய் இருந்தது.
இதுகுறித்து செஞ்சி போலீசார் வழக்கு பதிந்துது, மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.