ஆலம்பூண்டியில் ரூ.2 லட்சம் செலவு செய்தும் தெரு விளக்குகள் எரியவில்லை: கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பியதால் பரபரப்பு
ஆலம்பூண்டியில் ரூ.2 லட்சம் செலவு செய்தும் தெரு விளக்குகள் எரியவில்லை: கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பியதால் பரபரப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 06:53 PM
செஞ்சி: ஆலம்பூண்டியில் நடந்த கிராம சபைக் கூட்டத்தில் சிறுமி காணமல் போன போது தெருவிளக்குகள் எரியாதது குறித்து பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்பியதால் பரபரப்பு நிலவியது.
செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் இன்று (நவ.,1) கிராம சபைக் கூட்டம் நடந்தது. ஊராட்சி செயலாளர் ஏழுமலை தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே துாய்மைப் பணியாளர்களை வைத்து கூட்டம் நடத்தப்படுவதாகக் கூறி இளைஞர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து ஊராட்சி வரவு, செலவு கணக்குகள் வாசிக்கப்பட்டது. அப்போது மின்சாரம் மற்றும் தெருவிளக்கு பராமரிப்புக்காக 2 லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டனர்.
இதைக் கேட்ட பொதுமக்கள், ஊரில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட தெருவிளக்குகள் எரியாத நிலையில், பராமரிப்புக்காக 2 லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்தது எப்படி என கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், கடந்த மாதம் 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா மாயமான சம்பவத்தின் போதும் ஊரில் முழுமையாக தெருவிளக்குகள் எரிய வில்லை என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினர்.
இதனால் கூட்டத்தில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு பரபரப்பு நிலவியது. ஊராட்சி செயலாளர் சமாதானம் செய்ய முயன்றும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பியதால் பரபரப்பு நிலவியது.