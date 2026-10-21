மெட்பிளஸ் சௌந்தர்யா பார்மசி திறப்பு விழா

UPDATED : அக் 20, 2026 08:58 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:54 PM
விழுப்புரம்: காணையில் பிரபல மெட்பிளஸ்சின் சௌந்தர்யா பார்மசியை லட்சுமணன் எம்.எல்.ஏ., திறந்து வைத்தார்.
விழுப்புரம் நகர தி.மு.க., பிரமுகர் துரை பிரகாஷிற்கு சொந்தமான மெட்பிளஸ்சின் சௌந்தர்யா பார்மசி திறப்பு விழா கானை மெயின் ரோட்டில் நடைபெற்றது. உரிமையாளர் துரை பிரகாஷ் தலைமை தாங்கினார். மத்திய மாவட்ட தி.மு.க., பொறுப்பாளர் லட்சுமணன் எம்.எல்.ஏ., மெட்பிளஸ்சின் சௌந்தர்யா பார்மசியை திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் ஒன்றிய செயலாளர் ராஜா, நகர செயலாளர் வெற்றிவேல், முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சிவசங்கர், முத்துசாமி, மாவட்ட வர்த்தக அணி துணை அமைப்பாளர் ராஜகுரு, நகர விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி அமைப்பாளர் ரவீந்திரன் , நிர்வாகிகள் மகேந்திரன், முகமது பாசித், செல்வா, ராமு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
நாடு முழுதும் உயர்தர மருந்துகளை மலிவான விலையில் விற்பனை செய்யும் மெட்பிளஸ் காணை பகுதியில் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதியினர் மட்டுமின்றி சுற்றுவட்டார கிராம பொதுமக்கள் மலிவான விலையில் மருந்துகளை பெறும் வகையில் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக உரிமையாளர் துரை பிரகாஷ் தெரிவித்தார்.